Росіяни завдали авіаударів по семи селах на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про обстріли та ворожі атаки на Харківщині, а також – нічну атаку “шахедів”.

“Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дев’яти ворожих дронів“, – повідомили у зведенні Генштабу на 6:00 3 лютого.

Про проліт “шахедів” над територією Харківської області ПС ЗСУ вночі не інформували.

Проте Харківщину атакувала ворожа авіація.

“Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Бударки, Чорне, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Під вогнем російської артилерії було понад 100 населених пунктів України, ворог завдав двох ракетних і 86 авіаударів і здійснив 46 обстрілів з РСЗВ. На фронті зафіксували 77 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито п’ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.”, – зазначили в Генштабі.

За добу українська авіація завдала ударів по десяти районах зосередження окупантів, а ракетники – по трьох складах боєприпасів та одному засобу ворожої артилерії.