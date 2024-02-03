Росіяни завдали авіаударів по семи селах на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про обстріли та ворожі атаки на Харківщині, а також – нічну атаку “шахедів”.
“Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дев’яти ворожих дронів“, – повідомили у зведенні Генштабу на 6:00 3 лютого.
Про проліт “шахедів” над територією Харківської області ПС ЗСУ вночі не інформували.
Проте Харківщину атакувала ворожа авіація.
“Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Бударки, Чорне, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області“, – перерахували в Генштабі.
Під вогнем російської артилерії було понад 100 населених пунктів України, ворог завдав двох ракетних і 86 авіаударів і здійснив 46 обстрілів з РСЗВ. На фронті зафіксували 77 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито п’ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.”, – зазначили в Генштабі.
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За добу українська авіація завдала ударів по десяти районах зосередження окупантів, а ракетники – по трьох складах боєприпасів та одному засобу ворожої артилерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 07:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про обстріли та ворожі атаки на Харківщині, а також – нічну атаку “шахедів”".