Live
  • Сб 03.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:19   03.02.2024
Оксана Горун
Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об обстрелах и вражеских атаках на Харьковщине, а также — ночной атаке «шахедов».

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 14 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено девять вражеских дронов», — сообщили в сводке Генштаба на 6:00 3 февраля.

О пролете «шахедов» над территорией Харьковской области ВС ВСУ ночью не информировали.

Однако Харьковщину атаковала вражеская авиация.

«Авиационные удары получили: Охримовка, Бударки, Черное, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Под огнем российской артиллерии были более 100 населенных пунктов Украины, враг нанес два ракетных и 86 авиаударов и совершил 46 обстрелов из РСЗО. На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении отражены пять атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Читайте также: Правительство Украины проинформировало США, что решило уволить Залужного — СМИ

За сутки украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики — по трем складам боеприпасов и одному средству вражеской артиллерии.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 3.02: удар по Купянску, Синегубов об обстрелах, фронт
Главные новости Харькова 3.02: удар по Купянску, Синегубов об обстрелах, фронт
03.02.2024, 08:27
Путин заговорил о Харькове и «демилитаризованной зоне» — ISW о его намерениях
Путин заговорил о Харькове и «демилитаризованной зоне» — ISW о его намерениях
01.02.2024, 08:44
Правительство Украины проинформировало США, что решило уволить Залужного — СМИ
Правительство Украины проинформировало США, что решило уволить Залужного — СМИ
02.02.2024, 23:05
Кофейню с 9 видами пончиков открыла харьковчанка благодаря деньгам от єРобота
Кофейню с 9 видами пончиков открыла харьковчанка благодаря деньгам от єРобота
02.02.2024, 18:53
Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб
Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб
03.02.2024, 07:19
Россияне ударили КАБ-500 по агропредприятию в Харьковской области
Россияне ударили КАБ-500 по агропредприятию в Харьковской области
02.02.2024, 22:17

Новости по теме:

07:37
Генштаб: ночью сбили 11 «шахедов» из 25, летали и над Харьковщиной
07:18
Ночная атака «шахедов»: два сбили на Харьковщине — данные Генштаба и ВС ВСУ
14:28
Зеленский уволит Залужного из-за разных взглядов на мобилизацию — СМИ
08:08
Российские войска добились успехов на критическом маршруте в Купянск — ISW
07:31
Генштаб: ночью атаковали 20 «шахедов», 14 сбили. Под ударом был и Харьков

Вы читали новость: «Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 07:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об обстрелах и вражеских атаках на Харьковщине, а также — ночной атаке «шахедов»".