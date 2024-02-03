Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об обстрелах и вражеских атаках на Харьковщине, а также — ночной атаке «шахедов».

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 14 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено девять вражеских дронов», — сообщили в сводке Генштаба на 6:00 3 февраля.

О пролете «шахедов» над территорией Харьковской области ВС ВСУ ночью не информировали.

Однако Харьковщину атаковала вражеская авиация.

«Авиационные удары получили: Охримовка, Бударки, Черное, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Под огнем российской артиллерии были более 100 населенных пунктов Украины, враг нанес два ракетных и 86 авиаударов и совершил 46 обстрелов из РСЗО. На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении отражены пять атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

За сутки украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики — по трем складам боеприпасов и одному средству вражеской артиллерии.