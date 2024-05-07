В Дергачах приостановили выдачу паспортов гражданина Украины

В Дергачах приостановил работу отдел Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области.

«Изготовленные документы (паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, паспорт гражданина Украины для выезда за границу) можно получить в г. Харькове по адресу ул. Рымарская, 24, каб. №1, с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии ГУ ГМС в Харьковской области: (057) 725-37-63, (057) 705-52-80.