В Дергачах приостановили выдачу паспортов гражданина Украины
Фото: Олег Синегубов
В Дергачах приостановил работу отдел Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области.
«Изготовленные документы (паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, паспорт гражданина Украины для выезда за границу) можно получить в г. Харькове по адресу ул. Рымарская, 24, каб. №1, с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии ГУ ГМС в Харьковской области: (057) 725-37-63, (057) 705-52-80.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, новости Харькова, паспорта;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачах приостановил работу отдел Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области".