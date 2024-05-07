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В Дергачах приостановили выдачу паспортов гражданина Украины

Общество 11:01   07.05.2024
Оксана Горун
В Дергачах приостановили выдачу паспортов гражданина Украины Фото: Олег Синегубов

В Дергачах приостановил работу отдел Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области.

«Изготовленные документы (паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, паспорт гражданина Украины для выезда за границу) можно получить в г. Харькове по адресу ул. Рымарская, 24, каб. №1, с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии ГУ ГМС в Харьковской области: (057) 725-37-63, (057) 705-52-80.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачах приостановил работу отдел Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области".