У Дергачах призупинили видачу паспортів громадянина України
У Дергачах призупинив роботу відділ Головного управління Державної міграційної служби в Харківській області.
“Виготовлені документи (паспорт громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) можна отримати у м. Харків за адресою вул. Римарська, 24, каб. №1, з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю з 9:00 до 15:00”, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами гарячої лінії ГУ ДМС у Харківській області: (057) 725-37-63, (057) 705-52-80.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачах призупинив роботу відділ Головного управління Державної міграційної служби в Харківській області".