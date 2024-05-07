У Дергачах призупинили видачу паспортів громадянина України

У Дергачах призупинив роботу відділ Головного управління Державної міграційної служби в Харківській області.

“Виготовлені документи (паспорт громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) можна отримати у м. Харків за адресою вул. Римарська, 24, каб. №1, з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю з 9:00 до 15:00”, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами гарячої лінії ГУ ДМС у Харківській області: (057) 725-37-63, (057) 705-52-80.