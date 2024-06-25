Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня
Фото: МГ «Объектив»
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил: днем 25 июня в Харькове и области ожидают грозу и град.
Утром 25 июня гидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
«Днем 25 июня по городу и области ожидается гроза, местами град (I уровень опасности — желтый)», — сообщили в центре.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: град, гроза, погода, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 06:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил: днем 25 июня в Харькове и области ожидают грозу и град".