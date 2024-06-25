Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил: днем 25 июня в Харькове и области ожидают грозу и град.

Утром 25 июня гидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

«Днем 25 июня по городу и области ожидается гроза, местами град (I уровень опасности — желтый)», — сообщили в центре.