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Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня

Погода 06:59   25.06.2024
Оксана Горун
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове сегодня Фото: МГ «Объектив»

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил: днем 25 июня в Харькове и области ожидают грозу и град.

Утром 25 июня гидрометцентр опубликовал предупреждение об  опасных метеорологических явлениях.

«Днем 25 июня по городу и области ожидается гроза, местами град (I уровень опасности — желтый)», — сообщили в центре.

Читайте также: Когда может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 06:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил: днем 25 июня в Харькове и области ожидают грозу и град".