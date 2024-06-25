Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харкові сьогодні

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив: вдень 25 червня в Харкові та області очікують грозу та град.

Вранці 25 червня гідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

“Вдень 25 червня по місту та області очікується гроза, місцями град. (I рівень небезпечності, жовтий)“, – повідомили в центрі.