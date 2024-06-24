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Коли може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 червня

Суспільство 22:08   24.06.2024
Олена Нагорна
Коли може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 червня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 25 червня, у Харкові вночі без опадів, удень короткочасний дощ. По області короткочасні дощі можливі протягом усієї доби, місцями з грозами.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, удень – 21 – 23, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, удень – 20 – 25.

Вітер північний – 9 – 14 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 22:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 25 червня, у Харкові вночі без опадів, удень короткочасний дощ. По області короткочасні дощі можливі протягом усієї доби, місцями з грозами".