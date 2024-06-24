Коли може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 червня

У вівторок, 25 червня, у Харкові вночі без опадів, удень короткочасний дощ. По області короткочасні дощі можливі протягом усієї доби, місцями з грозами.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, удень – 21 – 23, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, удень – 20 – 25.

Вітер північний – 9 – 14 м/с.