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Когда может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня

Общество 22:08   24.06.2024
Елена Нагорная
Когда может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня Фото: Василий Голосный

Во вторник, 25 июня, в Харькове ночью без осадков, днем кратковременный дождь. По области кратковременные дожди возможны в течение всех суток, местами с грозами.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 21 — 23, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 20 — 25.

Ветер северный — 9 — 14 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 22:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 25 июня, в Харькове ночью без осадков, днем кратковременный дождь. По области кратковременные дожди возможны в течение всех суток, местами с грозами".