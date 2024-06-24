Когда может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня

Во вторник, 25 июня, в Харькове ночью без осадков, днем кратковременный дождь. По области кратковременные дожди возможны в течение всех суток, местами с грозами.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 21 — 23, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 20 — 25.

Ветер северный — 9 — 14 м/с.