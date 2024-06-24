Когда может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 25 июня, в Харькове ночью без осадков, днем кратковременный дождь. По области кратковременные дожди возможны в течение всех суток, местами с грозами.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 21 — 23, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 20 — 25.
Ветер северный — 9 — 14 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 22:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 25 июня, в Харькове ночью без осадков, днем кратковременный дождь. По области кратковременные дожди возможны в течение всех суток, местами с грозами".