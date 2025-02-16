В четыре раза выросло число мошенничеств на Харьковщине с начала Большой войны

6489 преступлений по статье мошенничество зарегистрировали правоохранители в 2024 году на Харьковщине.

Об этом свидетельствует официальный ответ Нацполиции по запросу МГ «Объектив».

При этом в последнем году до полномасштабного вторжения (2021) мошеннических преступлений было лишь 1741. В 2022, когда из Харькова уехала большая часть жителей, а значительная часть области была в оккупации, в официальную статистику попало 1151 такое преступление. В 2023-м мошенничествах зафиксировали уже 6063.

В 2024 году за 1437 мошеннических преступлений в Харьковской области сообщили о подозрении 372 правонарушителям.

Продажа услуг и товаров через интернет – любимый вид мошенничества злоумышленников. В прошлом 2024 году правоохранители Харьковщины зафиксировали 1368 таких преступлений в регионе.

Мошенники следят за техническим прогрессом. Все больше фиксируют всевозможных киберпреступников. Так, в 2024 году мошенники особенно полюбили устраивать ловушки благодаря переходу по фишинговым ссылкам. Таких преступлений зафиксировали 655. Сломов аккаунтов – 511. Еще 449 раз, только по официальной статистике, мошенники получали доступ к счету под предлогом звонков работников службы безопасности банка. 173 раза жители Харьковщины «попались», рассчитывая быстро заработать большие деньги, среди прочего – на криптобирже.

В целом харьковские правоохранители раскрыли в 2024 году 27,1% мошеннических схем (2021 – 687 или 39,4%, 2022 – 287 или 24,9%, 2023 – 1190 или 19,6%). В суд направили обвинительные акты по 1592 делам по мошенничеству (2021 – 749, 2022 – 277, 2023 – 904). Юристы подчеркивают, что довести такие дела до суда крайне тяжело, потому что люди добровольно переводят свои деньги злоумышленникам.

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