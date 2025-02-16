Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

У чотири рази зросла кількість шахрайств на Харківщині з початку Великої війни

Події 18:43   16.02.2025
Оксана Якушко
У чотири рази зросла кількість шахрайств на Харківщині з початку Великої війни Ілюстрація: Needpix.com

6489 злочинів за статтею шахрайство зареєстрували правоохоронці у 2024 році на Харківщині.

Про це свідчить офіційна відповідь Нацполіції на запит МГ «Об’єктив».

При цьому в останньому році до повномасштабного вторгнення (2021-му) шахрайських злочинів було лише 1741. У 2022-му, коли з Харкова виїхала більшість мешканців, а значна частина області була окупована, в офіційну статистику потрапив 1151 такий злочин. У 2023-му шахрайств зафіксували вже 6063.

У 2024 році за 1437 шахрайські злочини на Харківщині повідомили про підозру 372 правопорушникам.

Продаж послуг і товарів через інтернет – улюблений вид шахрайства у зловмисників. У минулому 2024 році правоохоронці Харківщини зафіксували 1368 таких злочинів у регіоні.

Шахраї слідкують за технічним прогресом. Усе більше правоохоронці фіксують різноманітних кіберзлочинів. Так, у 2024 році шахраї особливо полюбили влаштовувати пастки завдяки переходу за фішинговими посиланнями. Таких злочинів зафіксували 655. Зламів акаунтів – 511. Ще 449 разів, тільки за офіційною статистикою, шахраї отримували доступ до рахунку під приводом дзвінків працівників служби безпеки банку. 173 рази жителі Харківщини «попалися», розраховуючи швидко заробити великі гроші, серед іншого – на криптобіржі.

Загалом харківські правоохоронці розкрили у 2024 році 27,1% шахрайських схем (2021 – 687 або 39,4%, 2022 – 287 або 24,9%, 2023 – 1190 або 19,6%). До суду направили обвинувальних актів по 1592 справам з шахрайства (2021 – 749, 2022 – 277, 2023 – 904). Юристи підкреслюють, що довести такі справи до суду вкрай важко, тому що люди добровільно переказують свої гроші зловмисникам.

Читайте також: Землетрус знову стався біля Полтави

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта
Хотів продати гранати й пістолет на Харківщині: що знайшли вдома у фігуранта
18.02.2025, 15:34
Про що домовилися США та РФ у Саудівській Аравії – версія Держдепу (доповнено)
Про що домовилися США та РФ у Саудівській Аравії – версія Держдепу (доповнено)
18.02.2025, 15:03
Харківщина може отримати від Фінляндії близько €2 млн: на що підуть кошти
Харківщина може отримати від Фінляндії близько €2 млн: на що підуть кошти
18.02.2025, 14:29
Новини Харкова — головне за 18 лютого: постраждалі через обстріли, бої
Новини Харкова — головне за 18 лютого: постраждалі через обстріли, бої
18.02.2025, 14:32
У День Валентина чоловік побив металевим прутом кохану на Харківщині – НПУ
У День Валентина чоловік побив металевим прутом кохану на Харківщині – НПУ
18.02.2025, 13:18
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
18.02.2025, 13:47

Новини за темою:

11:12
Торгував неіснуючими Starlink: чоловік у Харкові отримав підозру
09:38
Епідемія шахрайства на Харківщині: до чого тут «магічне мислення»
18:25
На Харківщині чоловіка, що ошукав 12 громадян, підозрюють у шахрайстві
11:45
Вторгував 130 тисяч грн за неіснуючі товари – шахрай відправився до в’язниці
14:45
Квартири-фейки. Як при купівлі житла не потрапити на гачок шахраїв

Ви читали новину: «У чотири рази зросла кількість шахрайств на Харківщині з початку Великої війни»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2025 в 18:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6489 злочинів за статтею шахрайство зареєстрували правоохоронці у 2024 році на Харківщині.".