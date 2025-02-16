У чотири рази зросла кількість шахрайств на Харківщині з початку Великої війни

6489 злочинів за статтею шахрайство зареєстрували правоохоронці у 2024 році на Харківщині.

Про це свідчить офіційна відповідь Нацполіції на запит МГ «Об’єктив».

При цьому в останньому році до повномасштабного вторгнення (2021-му) шахрайських злочинів було лише 1741. У 2022-му, коли з Харкова виїхала більшість мешканців, а значна частина області була окупована, в офіційну статистику потрапив 1151 такий злочин. У 2023-му шахрайств зафіксували вже 6063.

У 2024 році за 1437 шахрайські злочини на Харківщині повідомили про підозру 372 правопорушникам.

Продаж послуг і товарів через інтернет – улюблений вид шахрайства у зловмисників. У минулому 2024 році правоохоронці Харківщини зафіксували 1368 таких злочинів у регіоні.

Шахраї слідкують за технічним прогресом. Усе більше правоохоронці фіксують різноманітних кіберзлочинів. Так, у 2024 році шахраї особливо полюбили влаштовувати пастки завдяки переходу за фішинговими посиланнями. Таких злочинів зафіксували 655. Зламів акаунтів – 511. Ще 449 разів, тільки за офіційною статистикою, шахраї отримували доступ до рахунку під приводом дзвінків працівників служби безпеки банку. 173 рази жителі Харківщини «попалися», розраховуючи швидко заробити великі гроші, серед іншого – на криптобіржі.

Загалом харківські правоохоронці розкрили у 2024 році 27,1% шахрайських схем (2021 – 687 або 39,4%, 2022 – 287 або 24,9%, 2023 – 1190 або 19,6%). До суду направили обвинувальних актів по 1592 справам з шахрайства (2021 – 749, 2022 – 277, 2023 – 904). Юристи підкреслюють, що довести такі справи до суду вкрай важко, тому що люди добровільно переказують свої гроші зловмисникам.