В Мерефе утром горел дом: погибла женщина (фото)

Сообщение о пожаре в частном доме в городе Мерефа Харьковской области поступило на номер «101» в 7:19 2 марта.

На момент прибытия спасателей горела крыша дома на площади 80 квадратных метров. В результате пожара погибла 54-летняя женщина, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники ликвидировали пожар в 9:02. Причина его возникновения устанавливается.