В Мерефе утром горел дом: погибла женщина (фото)
Сообщение о пожаре в частном доме в городе Мерефа Харьковской области поступило на номер «101» в 7:19 2 марта.
На момент прибытия спасателей горела крыша дома на площади 80 квадратных метров. В результате пожара погибла 54-летняя женщина, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники ликвидировали пожар в 9:02. Причина его возникновения устанавливается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дім, дом, мерефа, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 09:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о пожаре в частном доме в городе Мерефа Харьковского района поступило на номер «101» в 7:19 2 марта.".