Live
  • Вс 02.03.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

В Мерефе утром горел дом: погибла женщина (фото)

Происшествия 09:57   02.03.2025
Елена Нагорная
В Мерефе утром горел дом: погибла женщина (фото)

Сообщение о пожаре в частном доме в городе Мерефа Харьковской области поступило на номер «101» в 7:19 2 марта.

На момент прибытия спасателей горела крыша дома на площади 80 квадратных метров. В результате пожара погибла 54-летняя женщина, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники ликвидировали пожар в 9:02. Причина его возникновения устанавливается.

Читайте также: Харьковщина пострадала от ночной атаки дронов: информация ВС ВСУ и Синегубова

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня 2 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 марта: какой праздник и день в истории
02.03.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 2 марта: как прошла ночь, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное за 2 марта: как прошла ночь, ситуация на фронте
02.03.2025, 09:26
Харьковщина пострадала от ночной атаки дронов: информация ВС ВСУ и Синегубова
Харьковщина пострадала от ночной атаки дронов: информация ВС ВСУ и Синегубова
02.03.2025, 09:14
«НЛО» или «Око Саурона»: астроном объяснил, что за свет видели над Харьковом
«НЛО» или «Око Саурона»: астроном объяснил, что за свет видели над Харьковом
02.03.2025, 08:18
Ущерб – 4,5 млн грн: в чем подозревают депутата на Харьковщине
Ущерб – 4,5 млн грн: в чем подозревают депутата на Харьковщине
01.03.2025, 19:03
В Мерефе утром горел дом: погибла женщина (фото)
В Мерефе утром горел дом: погибла женщина (фото)
02.03.2025, 09:57

Новости по теме:

15:14
Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото)
19:20
Пожар в частном доме – россияне атаковали дроном село на Харьковщине
19:30
Одного мужчину вывозили трое спасателей: ход эвакуации с Купянщины (видео)
12:08
Авиаудар по центру Золочева: как разбирали завалы разрушенного здания (фото)
10:54
В Харьковской области планируют разминировать леса, чтобы избежать пожаров

Вы читали новость: «В Мерефе утром горел дом: погибла женщина (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 09:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о пожаре в частном доме в городе Мерефа Харьковского района поступило на номер «101» в 7:19 2 марта.".