У Мерефі вранці горів будинок: загинула жінка (фото)

Повідомлення про пожежу у приватному будинку в місті Мерефа Харківської області надійшло на номер «101» о 7:19 2 березня.

На момент прибуття рятувальників горів дах будинку на площі 80 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинула 54-річна жінка, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники ліквідували пожежу о 9:02. Причина її виникнення встановлюється.