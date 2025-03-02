У Мерефі вранці горів будинок: загинула жінка (фото)
Повідомлення про пожежу у приватному будинку в місті Мерефа Харківської області надійшло на номер «101» о 7:19 2 березня.
На момент прибуття рятувальників горів дах будинку на площі 80 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинула 54-річна жінка, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Надзвичайники ліквідували пожежу о 9:02. Причина її виникнення встановлюється.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дім, мерефа, новини Харкова, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 09:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу у приватному будинку в місті Мерефа Харківської області надійшло на номер «101» о 7:19 2 березня.".