Live
  • Пн 07.04.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.55

Терехов: Неделю в Харькове по обстрелам можно сравнить со всем мартом

Происшествия 09:33   07.04.2025
Оксана Горун
Терехов: Неделю в Харькове по обстрелам можно сравнить со всем мартом Скриншот

Мэр Игорь Терехов подвел итоги минувшей недели, которая отметилась в Харькове массированными атаками БпЛА.

«Начало этого месяца было очень напряженным для харьковчан — по количеству российских атак одну прошлую неделю можно сравнить со всем мартом. В течение последних семи суток город подвергся 41 обстрелу. Ранен 51 человек, среди которых — семь детей. Погибли пятеро, включая одного ребенка», — проинформировал мэр Харькова.

статистика обстрелов за 1 - 7 апреля 2025

Воздушную тревогу в Харькове за неделю объявляли 46 раз. Она длилась 66 часов 14 минут (на 25 часов меньше, чем по области в целом).

«Чаще всего враг атаковал с помощью дронов-камикадзе. Наши специалисты зафиксировали 17 ударов «Шахедов». Еще 23 случая – обломки этих БпЛА. Также был один дрон типа «Молния», — отметил городской голова.

 Смотрите в обзоре «Объектива»: Ужасная неделя Харькова

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное за 7 апреля: ночью и утром область бомбили КАБами
Новости Харькова – главное за 7 апреля: ночью и утром область бомбили КАБами
07.04.2025, 08:54
Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории
07.04.2025, 06:00
Жители жалуются на дорогу в Харькове: Терехова просят про ремонт
Жители жалуются на дорогу в Харькове: Терехова просят про ремонт
06.04.2025, 21:01
Плодовые деревья на Харьковщине в опасности: проснулись жуки, что делать
Плодовые деревья на Харьковщине в опасности: проснулись жуки, что делать
06.04.2025, 14:42
Машовец о ситуации под Купянском: ВС РФ восстановили положение
Машовец о ситуации под Купянском: ВС РФ восстановили положение
07.04.2025, 09:16
Терехов: Неделю в Харькове по обстрелам можно сравнить со всем мартом
Терехов: Неделю в Харькове по обстрелам можно сравнить со всем мартом
07.04.2025, 09:33

Новости по теме:

09:16
Машовец о ситуации под Купянском: ВС РФ восстановили положение
08:54
Новости Харькова – главное за 7 апреля: ночью и утром область бомбили КАБами
08:41
Купянск массово обстреливали утром: Синегубов сообщил о последствиях
08:03
У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW
07:43
Мужчина погиб от удара КАБа по Харьковской области

Вы читали новость: «Терехов: Неделю в Харькове по обстрелам можно сравнить со всем мартом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 09:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов подвел итоги минувшей недели, которая отметилась в Харькове массированными атаками БпЛА".