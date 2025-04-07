Терехов: Неделю в Харькове по обстрелам можно сравнить со всем мартом
Мэр Игорь Терехов подвел итоги минувшей недели, которая отметилась в Харькове массированными атаками БпЛА.
«Начало этого месяца было очень напряженным для харьковчан — по количеству российских атак одну прошлую неделю можно сравнить со всем мартом. В течение последних семи суток город подвергся 41 обстрелу. Ранен 51 человек, среди которых — семь детей. Погибли пятеро, включая одного ребенка», — проинформировал мэр Харькова.
Воздушную тревогу в Харькове за неделю объявляли 46 раз. Она длилась 66 часов 14 минут (на 25 часов меньше, чем по области в целом).
«Чаще всего враг атаковал с помощью дронов-камикадзе. Наши специалисты зафиксировали 17 ударов «Шахедов». Еще 23 случая – обломки этих БпЛА. Также был один дрон типа «Молния», — отметил городской голова.
Смотрите в обзоре «Объектива»: Ужасная неделя Харькова
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, терехов, тревога;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов подвел итоги минувшей недели, которая отметилась в Харькове массированными атаками БпЛА".