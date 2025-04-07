Терехов: Неделю в Харькове по обстрелам можно сравнить со всем мартом

Мэр Игорь Терехов подвел итоги минувшей недели, которая отметилась в Харькове массированными атаками БпЛА.

«Начало этого месяца было очень напряженным для харьковчан — по количеству российских атак одну прошлую неделю можно сравнить со всем мартом. В течение последних семи суток город подвергся 41 обстрелу. Ранен 51 человек, среди которых — семь детей. Погибли пятеро, включая одного ребенка», — проинформировал мэр Харькова.

Воздушную тревогу в Харькове за неделю объявляли 46 раз. Она длилась 66 часов 14 минут (на 25 часов меньше, чем по области в целом).

«Чаще всего враг атаковал с помощью дронов-камикадзе. Наши специалисты зафиксировали 17 ударов «Шахедов». Еще 23 случая – обломки этих БпЛА. Также был один дрон типа «Молния», — отметил городской голова.

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