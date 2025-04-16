Стало известно, когда в Харькове расцветет розовая магнолия: где смотреть 📷
Фото: Центральный парк Харькова
В Центральном парке Харькова сообщают, что через несколько дней расцветет розовая магнолия.
«Сезон любования цветам магнолий начат», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полюбоваться растением можно будет в Ретро парке.
Напомним, в эти выходные коммунальщики показали, где уже в Харькове можно увидеть весеннюю красоту. В частности, в СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Каскаде раскрыли тюльпаны, которые были защищены от заморозков агроволокном. Новая клумба появилась возле ХНАТОБа.
Накануне, 15 апреля, коммунальщики начали высаживать кусты пузыреплодника вдоль пешеходной дорожки на Бурсацком спуске. Говорят: это декоративное растение имеет необычную листву и эффектные цветы.
Читайте также: Барсука и белок выпустили на свободу под Харьковом (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: магнолия, новости Харькова, центральный парк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Стало известно, когда в Харькове расцветет розовая магнолия: где смотреть 📷»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 12:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова сообщают, что через несколько дней расцветет розовая магнолия.".