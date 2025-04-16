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Стало известно, когда в Харькове расцветет розовая магнолия: где смотреть 📷

Общество 12:32   16.04.2025
Виктория Яковенко
Стало известно, когда в Харькове расцветет розовая магнолия: где смотреть 📷 Фото: Центральный парк Харькова

В Центральном парке Харькова сообщают, что через несколько дней расцветет розовая магнолия.

«Сезон любования цветам магнолий начат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полюбоваться растением можно будет в Ретро парке.

магнолия в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова
магнолия в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова

Напомним, в эти выходные коммунальщики показали, где уже в Харькове можно увидеть весеннюю красоту. В частности, в СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Каскаде раскрыли тюльпаны, которые были защищены от заморозков агроволокном. Новая клумба появилась возле ХНАТОБа.

Накануне, 15 апреля, коммунальщики начали высаживать кусты пузыреплодника вдоль пешеходной дорожки на Бурсацком спуске. Говорят: это декоративное растение имеет необычную листву и эффектные цветы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 12:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова сообщают, что через несколько дней расцветет розовая магнолия.".