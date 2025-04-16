Стало известно, когда в Харькове расцветет розовая магнолия: где смотреть 📷

В Центральном парке Харькова сообщают, что через несколько дней расцветет розовая магнолия.

«Сезон любования цветам магнолий начат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полюбоваться растением можно будет в Ретро парке.

Напомним, в эти выходные коммунальщики показали, где уже в Харькове можно увидеть весеннюю красоту. В частности, в СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Каскаде раскрыли тюльпаны, которые были защищены от заморозков агроволокном. Новая клумба появилась возле ХНАТОБа.

Накануне, 15 апреля, коммунальщики начали высаживать кусты пузыреплодника вдоль пешеходной дорожки на Бурсацком спуске. Говорят: это декоративное растение имеет необычную листву и эффектные цветы.