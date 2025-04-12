Харьков в цветах. На Каскаде распустились тюльпаны, клумба возле ХНАТОБа 📷
В Харькове становится все больше живых цветов. Коммунальщики показали, где уже можно увидеть весеннюю красоту.
В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Каскаде коммунальщики раскрыли тюльпаны, которые были защищены от заморозков агроволокном.
«За пару дней под покрытием цветы успели распуститься!», — пишут в КП.
Новая клумба появилась и возле ХНАТОБа. Коммунальщики высадили фиолетовую и синюю виолу, рассказали в Харьковском горсовете.
«В общем в Харькове коммунальщики уже создали 19 цветников из более 60 тыс. растений. Работы по благоустройству проводятся во всех районах города», — сказали в мэрии.
Напомним, на прошлой неделе в Харькове начали создавать цветущую клумбу возле одного из главных символов города – Зеркальной струи. Там высадили виолу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумба, коммунальщики, новости Харькова, тюльпаны, цветы;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 11:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове становится все больше живых цветов. Коммунальщики показали, где уже можно увидеть весеннюю красоту.".