Барсука и белок выпустили на свободу под Харьковом (видео)
В харьковском экопарке провели традиционный весенний праздник — в природу выпустили спасенных животных и птиц.
«Белочки, черепахи, кролики и дикие утки – каждое из этих животных имеет свою уникальную историю. Одних удалось спасти из рук браконьеров, другие пережили обстрелы и потеряли свой укромный уголок», — пишут о событии в Facebook экопарка.
Животные прошли восстановление и реабилитацию в Центре спасения «Добрый дом».
«Теперь около сотни подопечных Цена готовы вернуться в природу. Весенний выпуск – это не просто наша ежегодная традиция, а символ возрождения жизни. Особенно важный в эти сложные времена, когда полномасштабная война наносит значительный ущерб экосистеме и уменьшает популяцию диких животных», — подчеркнули в экопарке.
На опубликованном видео клетки вприпрыжку покидают белки и барсук, а также разлетаются многочисленные птицы.
Видео: Харьковский экопарк/Facebook
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 09:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке провели традиционный весенний праздник — в природу выпустили спасенных животных и птиц".