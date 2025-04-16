Барсука и белок выпустили на свободу под Харьковом (видео)

В харьковском экопарке провели традиционный весенний праздник — в природу выпустили спасенных животных и птиц.

«Белочки, черепахи, кролики и дикие утки – каждое из этих животных имеет свою уникальную историю. Одних удалось спасти из рук браконьеров, другие пережили обстрелы и потеряли свой укромный уголок», — пишут о событии в Facebook экопарка.

Животные прошли восстановление и реабилитацию в Центре спасения «Добрый дом».

«Теперь около сотни подопечных Цена готовы вернуться в природу. Весенний выпуск – это не просто наша ежегодная традиция, а символ возрождения жизни. Особенно важный в эти сложные времена, когда полномасштабная война наносит значительный ущерб экосистеме и уменьшает популяцию диких животных», — подчеркнули в экопарке.

На опубликованном видео клетки вприпрыжку покидают белки и барсук, а также разлетаются многочисленные птицы.

Видео: Харьковский экопарк/Facebook