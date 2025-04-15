В центре Харькова высаживают растения с эффектными цветами (фото)

Коммунальщики начали высаживать кусты пузыреплодника вдоль пешеходной дорожки на Бурсацком спуске, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Это декоративное растение имеет необычную листву и эффектные цветы», — рассказали коммунальщики.

Всего на участке планируют высадить около полтысячи кустов.

Напомним, ранее в СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Каскаде коммунальщики раскрыли тюльпаны, которые были защищены от заморозков агроволокном. Новая клумба появилась и возле ХНАТОБа. Коммунальщики высадили фиолетовую и синюю виолу.

Также в Харькове начали создавать цветущую клумбу возле одного из главных символов города – Зеркальной струи. Там высадили виолу.