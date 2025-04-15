В центре Харькова высаживают растения с эффектными цветами (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Коммунальщики начали высаживать кусты пузыреплодника вдоль пешеходной дорожки на Бурсацком спуске, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
«Это декоративное растение имеет необычную листву и эффектные цветы», — рассказали коммунальщики.
Всего на участке планируют высадить около полтысячи кустов.
Напомним, ранее в СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Каскаде коммунальщики раскрыли тюльпаны, которые были защищены от заморозков агроволокном. Новая клумба появилась и возле ХНАТОБа. Коммунальщики высадили фиолетовую и синюю виолу.
Также в Харькове начали создавать цветущую клумбу возле одного из главных символов города – Зеркальной струи. Там высадили виолу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, растения, СКП "Харьковзеленстрой", цветы;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики начали высаживать кусты пузыреплодника вдоль пешеходной дорожки на Бурсацком спуске, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".