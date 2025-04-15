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В центре Харькова высаживают растения с эффектными цветами (фото)

Общество 14:49   15.04.2025
Виктория Яковенко
В центре Харькова высаживают растения с эффектными цветами (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Коммунальщики начали высаживать кусты пузыреплодника вдоль пешеходной дорожки на Бурсацком спуске, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Это декоративное растение имеет необычную листву и эффектные цветы», — рассказали коммунальщики.

Всего на участке планируют высадить около полтысячи кустов.

растения садят в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
растения садят в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
растения садят в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
растения садят в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, ранее в СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что на Каскаде коммунальщики раскрыли тюльпаны, которые были защищены от заморозков агроволокном. Новая клумба появилась и возле ХНАТОБа. Коммунальщики высадили фиолетовую и синюю виолу.

Также в Харькове начали создавать цветущую клумбу возле одного из главных символов города – Зеркальной струи. Там высадили виолу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики начали высаживать кусты пузыреплодника вдоль пешеходной дорожки на Бурсацком спуске, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".