В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов 15 апреля сообщил о том, что в городе официально завершен отопительный сезон, сообщает горсовет.

«Было много разрушений, которых харьковчане даже не заметили, потому что в их домах все равно было тепло. Но на самом деле специалисты работали круглосуточно, чтобы обеспечить поставки тепла. Я очень благодарен нашим тепловикам, которые, несмотря на постоянные обстрелы, производили свое дело», — отметил Терехов.

Он добавил, что городские власти уже начали подготовку к следующему отопительному сезону.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов называл этот отопительный сезон «самым тяжелым за все годы». В частности, напомнил об атаке РФ в Рождество, 25 декабря. Тогда на город оккупанты выпустили 17 «Шахедов» и 13 ракет. Основной удар пришелся по энергетической системе города, отмечал глава ХОВА Олег Синегубов. Без тепла, горячей воды и электричества одновременно оказалось более 100 тысяч абонентов.

10 марта из-за теплой погоды областной центр перешел на дискретный режим работы котельных. Терехов отмечал, что такой подход не дает квартирам остыть и одновременно позволяет экономить ресурсы.

В области отключать тепло начали раньше: 21 марта Синегубов рекомендовал местным военным администрациям принять решение об окончании отопительного сезона с учетом климатических норм. Было известно, что батареи остыли в Лозовской, Изюмской, Балаклейской громадах и в городе Златополь.