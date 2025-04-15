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В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов

Общество 11:53   15.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов 15 апреля сообщил о том, что в городе официально завершен отопительный сезон, сообщает горсовет.

«Было много разрушений, которых харьковчане даже не заметили, потому что в их домах все равно было тепло. Но на самом деле специалисты работали круглосуточно, чтобы обеспечить поставки тепла. Я очень благодарен нашим тепловикам, которые, несмотря на постоянные обстрелы, производили свое дело», — отметил Терехов.

Он добавил, что городские власти уже начали подготовку к следующему отопительному сезону.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов называл этот отопительный сезон «самым тяжелым за все годы». В частности, напомнил об атаке РФ в Рождество, 25 декабря. Тогда на город оккупанты выпустили 17 «Шахедов» и 13 ракет. Основной удар пришелся по энергетической системе города, отмечал глава ХОВА Олег Синегубов. Без тепла, горячей воды и электричества одновременно оказалось более 100 тысяч абонентов.

10 марта из-за теплой погоды областной центр перешел на дискретный режим работы котельных. Терехов отмечал, что такой подход не дает квартирам остыть и одновременно позволяет экономить ресурсы.

В области отключать тепло начали раньше: 21 марта Синегубов рекомендовал местным военным администрациям принять решение об окончании отопительного сезона с учетом климатических норм. Было известно, что батареи остыли в Лозовской, Изюмской, Балаклейской громадах и в городе Златополь.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 11:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов 15 апреля сообщил о том, что в городе официально завершен отопительный сезон, сообщает горсовет.".