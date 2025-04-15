В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов 15 апреля сообщил о том, что в городе официально завершен отопительный сезон, сообщает горсовет.
«Было много разрушений, которых харьковчане даже не заметили, потому что в их домах все равно было тепло. Но на самом деле специалисты работали круглосуточно, чтобы обеспечить поставки тепла. Я очень благодарен нашим тепловикам, которые, несмотря на постоянные обстрелы, производили свое дело», — отметил Терехов.
Он добавил, что городские власти уже начали подготовку к следующему отопительному сезону.
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов называл этот отопительный сезон «самым тяжелым за все годы». В частности, напомнил об атаке РФ в Рождество, 25 декабря. Тогда на город оккупанты выпустили 17 «Шахедов» и 13 ракет. Основной удар пришелся по энергетической системе города, отмечал глава ХОВА Олег Синегубов. Без тепла, горячей воды и электричества одновременно оказалось более 100 тысяч абонентов.
10 марта из-за теплой погоды областной центр перешел на дискретный режим работы котельных. Терехов отмечал, что такой подход не дает квартирам остыть и одновременно позволяет экономить ресурсы.
В области отключать тепло начали раньше: 21 марта Синегубов рекомендовал местным военным администрациям принять решение об окончании отопительного сезона с учетом климатических норм. Было известно, что батареи остыли в Лозовской, Изюмской, Балаклейской громадах и в городе Златополь.
Читайте также: Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и планах
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, міськрада, новости Харькова, отопительний сезон;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов 15 апреля сообщил о том, что в городе официально завершен отопительный сезон, сообщает горсовет.".