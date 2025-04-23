«Женщины стали идти». Что с водителями общественного транспорта в Харькове
В КП «Салтовское трамвайное депо» сообщили, каких работников не хватает и какие условия предлагают сотрудникам.
«Сейчас нам не хватает водителей, не хватает слесарей по ремонту электрооборудования, слесарей по ремонту подвижного состава, аккумуляторщики нужны, автомаляры нужны, электрогазосварщики», — рассказала в комментарии МГ «Объектив» менеджер по персоналу КП «Салтовское трамвайное депо» Анна Цымбал.
По ее словам, заработная плата, например водителя автобуса, составляет в среднем около 20 тысяч гривен. Оплата, в частности, зависит от количества отработанных смен.
«Водители троллейбусов, трамваев, если есть уже классность, соответственно, где-то от 15 тысяч гривен это старт получают водители, также зависит от количества отработанных смен», — добавила Цымбал.
В КП также рассказали, как обучают водителей общественного транспорта Харькова.
«У нас есть учебные комбинации на базе второго троллейбусного депо. Мы учим водителей на автобус, трамвай, троллейбус. На автобус для водителей там определенное требование, чтобы пройти обучение, нужно иметь категорию B или С более трех лет. Троллейбус, трамвай, мы учим, там можно совсем не иметь никаких категорий. Там просто определенное требование, что обучение проводим с 21 года», – уточнила Цымбал.
Отмечает: желающих работать в депо стало поменьше, однако люди все равно звонят по телефону, и группы набираются.
«Активно женщины начали идти, переучиться на водителей. Вроде бы люди есть, но все равно недостаток. Учитывая нынешние обстоятельства, это усложнилось. Более дистанционную работу кто-то рассматривает», – пояснила Цымбал.
В КП обещают бронирование, официальное трудоустройство.
Для лиц с инвалидностью также есть вакансии, говорит Цымбал. В частности, могут предложить более административную работу.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 12:42;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Салтовское трамвайное депо» сообщили, каких работников не хватает и какие условия предлагают сотрудникам.".