Урбан-парк отремонтируют на Салтовке за 3 млн грн – ХАЦ

Общество 21:17   06.09.2025
Виктория Яковенко
В Харькове готовятся ремонтировать урбан-парк на Салтовке. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«Коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» объявило о закупке на 3 млн грн на капитальный ремонт элементов благоустройства. Об этом стало известно из системы публичных закупок «ProZorro». Аукцион должен пройти 15 сентября», — рассказали антикоррупционеры.

Отмечается, что работы должны быть выполнены до конца года.

«В рамках техзадания должны перевести 405 кв. метров покрытия из синтетической травы, обустроить 20 кв. м. покрытие из гранул цветного каучука (EPDM), обустроить 229 кв. метров покрытия из фанеры в два слоя в зоне скейтпарка, покрасить стены в санузле, обшить фанерой каркас для паркура площадью 76,3 кв. м, обшить каркас для скалодрома фанерой площадью 167,7 кв. м», — уточнили в ХАЦ.

Напомним, урбан-парк на Салтовке открыли летом 2021 года. Летом 2022 года по территории парка пришелся «прилет» снарядов российского РСЗО «Град». Тогда пострадали пять человек.

Автор: Виктория Яковенко
