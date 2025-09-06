Live
  • Сб 06.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье: прогноз на 7 сентября

Погода 19:01   06.09.2025
Виктория Яковенко
Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье: прогноз на 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 12 до 14 градусов, днем ​​от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 10 до 15 градусов, дневная – от 23 до 28 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее в Харьковском региональном центре гидрометеорологии сообщили прогноз на первый месяц осени. По данным синоптиков, в сентябре средняя температура составит +14,9 градуса. Это соответствует климатической норме. Количество осадков также будет четко соответствовать норме – 48 мм в среднем за месяц.

Читайте также: АвтоПрайд в Харькове: были ли инциденты, к чему призывали ЛГБТ-активисты

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
05.09.2025, 12:36
АвтоПрайд в Харькове: были ли инциденты, к чему призывали ЛГБТ-активисты 📷
АвтоПрайд в Харькове: были ли инциденты, к чему призывали ЛГБТ-активисты 📷
06.09.2025, 15:09
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
04.09.2025, 20:28
Какую дорогу рекомендует избегать депутат после заката на Харьковщине
Какую дорогу рекомендует избегать депутат после заката на Харьковщине
06.09.2025, 12:15
Новости Харькова — главное 6 сентября: опасная дорога, прошел АвтоПрайд
Новости Харькова — главное 6 сентября: опасная дорога, прошел АвтоПрайд
06.09.2025, 16:30
Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье: прогноз на 7 сентября
Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье: прогноз на 7 сентября
06.09.2025, 19:01

Новости по теме:

17:56
Обещал отсрочку за $3000: 25-летнего дельца в Харькове задержали – прокуратура
16:30
Новости Харькова — главное 6 сентября: опасная дорога, прошел АвтоПрайд
15:09
АвтоПрайд в Харькове: были ли инциденты, к чему призывали ЛГБТ-активисты 📷
13:37
«Нет порядка»: харьковский бизнес об изменениях Кабмина и 100% бронировании
17:45
Особый экономический статус для Харькова: дело сдвинулось с мертвой точки 📹

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье: прогноз на 7 сентября»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2025 в 19:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 7 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".