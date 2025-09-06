Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье: прогноз на 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 12 до 14 градусов, днем ​​от 24 до 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 10 до 15 градусов, дневная – от 23 до 28 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее в Харьковском региональном центре гидрометеорологии сообщили прогноз на первый месяц осени. По данным синоптиков, в сентябре средняя температура составит +14,9 градуса. Это соответствует климатической норме. Количество осадков также будет четко соответствовать норме – 48 мм в среднем за месяц.