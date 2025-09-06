Яка буде погода в Харкові та області в неділю: прогноз на 7 вересня
У неділю, 7 вересня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 12 до 14 градусів, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 10 до 15 градусів, денна – від 23 до 28.
Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.
Нагадаємо, раніше у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили прогноз на перший місяць осені. За даними синоптиків, у вересні середня температура становитиме +14,9 градуса. Це відповідає кліматичній нормі. Кількість опадів також чітко відповідатиме нормі – 48 мм у середньому за місяць.
Популярно
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2025 в 19:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко