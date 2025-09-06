Урбан-парк відремонтують на Салтівці за 3 млн грн – ХАЦ

У Харкові готуються ремонтувати урбан-парк на Салтівці. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр».

«Комунальне підприємство «Харківзеленбуд» оголосило про закупівлю на 3 млн грн щодо капітального ремонту елементів благоустрою. Про це стало відомо з системи публічних закупівель «ProZorro». Аукціон має відбутись 15 вересня», – розповіли антикорупціонери.

Зазначається, що роботи мають виконати до кінця року.

«В рамках техзавдання мають перекласти 405 кв. метрів покриття з синтетичної трави, улаштувати 20 кв. м. покриття з гранул кольорового каучука (EPDM), улаштувати 229 кв. метрів покриття із фанери в два шари в зоні скейтпарку, пофарбувати стіни в санвузлі, обшити фанерою каркас для паркуру площею 76,3 кв.м, обшити каркас для скеледрому фанерою площею 167,7 кв.м», – уточнили в ХАЦ.

Нагадаємо, урбан-парк на Салтівці відкрили влітку 2021 року. Влітку 2022 року по території парку припав “приліт” снарядів російського РСЗВ “Град”. Тоді постраждали п’ятеро людей.