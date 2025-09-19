Две улицы в центре Харькова перекроют для транспорта на выходные
Фото: ХГС
20 и 21 сентября улицу Рымарскую и переулок Театральный перекроют для автомобилей, сообщает Харьковский горсовет.
На улице Рымарской, на участке от пер. Некрасова до Бурсацкого спуска, будет запрещено движение машин с 12:00 до 23:00 20 и 21 сентября.
Причина – проведение Европейской недели мобильности.
Объехать можно будет по прилегающим переулкам Некрасова, Классическим, улице Сумской и др.
Переулок Театральный, на участке от ул. Девичьей до ул. Куликовской, также перекроют для машин с 10:00 до 22:00 20 и 21 сентября.
Это связано с проведением благотворительного мероприятия.
Объехать переулок можно будет по прилегающим улицам Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и др.
Читайте также: ЕС планирует отменить временную защиту украинцам, надеясь на мир – эксперт
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Две улицы в центре Харькова перекроют для транспорта на выходные»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 18:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 и 21 сентября улицу Рымарскую и переулок Театральный перекроют для автомобилей, сообщает Харьковский горсовет.".