Две улицы в центре Харькова перекроют для транспорта на выходные

Транспорт 18:12   19.09.2025
Оксана Якушко
Две улицы в центре Харькова перекроют для транспорта на выходные Фото: ХГС

20 и 21 сентября улицу Рымарскую и переулок Театральный перекроют для автомобилей, сообщает Харьковский горсовет.

На улице Рымарской, на участке от пер. Некрасова до Бурсацкого спуска, будет запрещено движение машин с 12:00 до 23:00 20 и 21 сентября.

Причина – проведение Европейской недели мобильности.

Объехать можно будет по прилегающим переулкам Некрасова, Классическим, улице Сумской и др.

Переулок Театральный, на участке от ул. Девичьей до ул. Куликовской, также перекроют для машин с 10:00 до 22:00 20 и 21 сентября.

Это связано с проведением благотворительного мероприятия.

Объехать переулок можно будет по прилегающим улицам Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и др.

Читайте также: ЕС планирует отменить временную защиту украинцам, надеясь на мир – эксперт

Автор: Оксана Якушко
