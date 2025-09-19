Дві вулиці у центрі Харкова перекриють для транспорту на вихідні

20 та 21 вересня вулицю Римарську та провулок Театральний перекриють для автомобілів, повідомляє Харківська міськрада.

На вулиці Римарській, на ділянці від пров. Некрасова до Бурсацького узвозу, буде заборонений рух машин з 12:00 до 23:00 20 та 21 вересня.

Причина – проведення Європейського тижня мобільності.

Об’їхати можна буде прилеглими провулками Некрасова, Класичним, вулицею Сумською та ін.

Провулок Театральний, на ділянці вул. Дівочої до вул. Куликовській також перекриють для машин з 10:00 до 22:00 20 і 21 вересня.

Це пов’язано із проведенням благодійного заходу.

Об’їхати провулок можна буде прилеглими вулицями Дівочою, Чорноглазівською, Куликівською та ін.