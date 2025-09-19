Live
Дві вулиці у центрі Харкова перекриють для транспорту на вихідні

Транспорт 18:12   19.09.2025
Оксана Якушко
20 та 21 вересня вулицю Римарську та провулок Театральний перекриють для автомобілів, повідомляє Харківська міськрада.

На вулиці Римарській, на ділянці від пров. Некрасова до Бурсацького узвозу, буде заборонений рух машин з 12:00 до 23:00 20 та 21 вересня.

Причина – проведення Європейського тижня мобільності.

Об’їхати можна буде прилеглими провулками Некрасова, Класичним, вулицею Сумською та ін.

Провулок Театральний, на ділянці вул. Дівочої до вул. Куликовській також перекриють для машин з 10:00 до 22:00 20 і 21 вересня.

Це пов’язано із проведенням благодійного заходу.

Об’їхати провулок можна буде прилеглими вулицями Дівочою, Чорноглазівською, Куликівською та ін.

