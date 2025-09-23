Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Семь боев прошли на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.
Как передает МГ «Объектив», россияне атаковали районы населенных пунктов Волчанск, Отрадное и Западное.
Россияне трижды в течение дня пытался продвинуться на Купянском направлении возле Купянска и Петропавловки. Силы обороны успешно отразили два штурма, еще один продолжается.
На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отбивали пять штурмов россиян возле сел Колодцы, Новоселовка, Торское и Шандриголовое; три боя до сих пор продолжаются.
Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 17:37
