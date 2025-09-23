Live
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 17:37   23.09.2025
Оксана Якушко
Где сейчас идут бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Семь боев прошли на Южно-Слобожанском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

Как передает МГ «Объектив», россияне атаковали районы населенных пунктов Волчанск, Отрадное и Западное.

Россияне трижды в течение дня пытался продвинуться на Купянском направлении возле Купянска и Петропавловки. Силы обороны успешно отразили два штурма, еще один продолжается.

На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отбивали пять штурмов россиян возле сел Колодцы, Новоселовка, Торское и Шандриголовое; три боя до сих пор продолжаются.

