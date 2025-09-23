Де наразі точаться бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Сім боїв пройшли на Південно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Як передає МГ «Об’єктив», росіяни атакували райони населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та Западне.
Росіяни тричі протягом дня намагався просунутися на Куп’янському напрямку біля міста Куп’янськ та села Петропавлівка Сили оборони успішно відбили два штурми, ще один досі триває.
На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбивали п’ять штурмів росіян біля сіл Колодязі, Новоселівка, Торське та Шандриголове; три бої досі тривають.
Читайте також: Перші заморозки йдуть на Харківщину: синоптики назвали дату
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де наразі точаться бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім боїв пройшли на Південно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.".