Де наразі точаться бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ

Сім боїв пройшли на Південно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як передає МГ «Об’єктив», росіяни атакували райони населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та Западне.

Росіяни тричі протягом дня намагався просунутися на Куп’янському напрямку біля міста Куп’янськ та села Петропавлівка Сили оборони успішно відбили два штурми, ще один досі триває.

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбивали п’ять штурмів росіян біля сіл Колодязі, Новоселівка, Торське та Шандриголове; три бої досі тривають.