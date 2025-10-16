Live
В Лозовой задержали вероятного агента РФ – он пытался подорвать авто ВСУ

Происшествия 10:02   16.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Лозовой задержали вероятного агента РФ – он пытался подорвать авто ВСУ

По данным спикера УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в работе на РФ подозревают 53-летнего жителя Лозовой. Мужчина – безработный и, вероятно, начал сотрудничать с оккупантами в ходе поиска заработка в Telegram-каналах.

«По инструкциям куратора агент сначала отследил служебный автомобиль, а затем собственноручно изготовил СВП, который намеревался начинить гайками для усиления поражающего действия. Злоумышленник планировал дистанционно активировать взрывчатку в момент, когда к заминированному транспорту приблизятся украинские воины. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали агента, когда он пытался заложить взрывчатку под военный автомобиль», – уточнили в СБУ.

Пытался подорвать машину ВСУ

Во время обысков силовики нашли самодельную взрывчатку – она была замаскирована под огнетушитель, а также телефон с перепиской. По данным следствия, сообщения доказывают, что мужчина работал на оккупантов.

Пытался подорвать машину ВСУ

«Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц)», – говорится в сообщении.

Пытался подорвать машину ВСУ Пытался подорвать машину ВСУ

На данный момент вероятный предатель находится в СИЗО без права внесения залога. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: У двух «закладчиков» из Харькова суд конфисковал имущество

Автор: Николь Костенко-Лагутина
