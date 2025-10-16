У Лозовій затримали ймовірного агента РФ – він намагався підірвати авто ЗСУ

За даними спікера УСБУ у Харківській області Владислава Абдули, у роботі на РФ підозрюють 53-річного мешканця Лозової. Чоловік – безробітний і, ймовірно, почав співпрацювати з окупантами під час пошуку заробітку у Telegram-каналах.

“За інструкціями куратора агент спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч виготовив СВП, який мав намір начинити гайками для посилення уражаючої дії. Зловмисник планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські воїни. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента, коли він намагався закласти вибухівку під військове авто”, – уточнили у СБУ.

Під час обшуків силовики знайшли саморобну вибухівку – вона була замаскована під вогнегасник, а також телефон із листуванням. За даними слідства, повідомлення доводять, що чоловік працював на окупантів.

“Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб)“, – йдеться у повідомленні.

Наразі ймовірний зрадник перебуває у СІЗО без права внесення застави. Тепер йому загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.