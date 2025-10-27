Помешала погода: трамваи в Харькове едут по обычным маршрутам
Сегодня, 27 октября, в пресс-службе горсовета сообщили, что анонсированные ранее изменения в маршрутах трамваев в Харькове отменяются.
Речь идет о трамвайных маршрутах №6 и №8.
«Трамваи №6 и 8 сегодня курсируют по своим основным маршрутам. В связи с неблагоприятными погодными условиями анонсированные ранее работы по ремонту трамвайного пути на Салтовском шоссе перенесены», – написали в пресс-службе горсовета.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала следующее: в пресс-службе мэрии сообщили, что в понедельник, 27 октября, трамваи №6 и 8 временно изменят маршруты. С 9:00 до 17:00 трамваи №6 и 8 не будут ходить на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском. Это связано с ремонтом трамвайных путей, поясняли в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Читайте также: Завтра жители Берестина будут без газа – когда и кто
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Помешала погода: трамваи в Харькове едут по обычным маршрутам», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 11:35;