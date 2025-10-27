Live
Помешала погода: трамваи в Харькове едут по обычным маршрутам

Транспорт 11:35   27.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Помешала погода: трамваи в Харькове едут по обычным маршрутам Фото: Василий Голосный

Сегодня, 27 октября, в пресс-службе горсовета сообщили, что анонсированные ранее изменения в маршрутах трамваев в Харькове отменяются. 

Речь идет о трамвайных маршрутах №6 и №8.

«Трамваи №6 и 8 сегодня курсируют по своим основным маршрутам. В связи с неблагоприятными погодными условиями анонсированные ранее работы по ремонту трамвайного пути на Салтовском шоссе перенесены», – написали в пресс-службе горсовета.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала следующее: в пресс-службе мэрии сообщили, что в понедельник, 27 октября, трамваи №6 и 8 временно изменят маршруты. С 9:00 до 17:00 трамваи №6 и 8 не будут ходить на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском. Это связано с ремонтом трамвайных путей, поясняли в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
