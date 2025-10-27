Завадила погода: трамваї в Харкові курсують звичними маршрутами

Сьогодні, 27 жовтня, у пресслужбі міськради повідомили, що анонсовані раніше зміни у маршрутах трамваїв у Харкові скасовуються.

Йдеться про трамвайні маршрути №6 та №8.

“Трамваї №6 та 8 сьогодні курсують за своїми основними маршрутами. У зв’язку з несприятливими погодними умовами, анонсовані раніше роботи з ремонту трамвайної колії на Салтівському шосе перенесено”, – написали в пресслужбі міськради.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала наступне: у пресслужбі мерії повідомили, що у понеділок, 27 жовтня, трамваї №6 та 8 тимчасово змінять маршрути. З 9:00 до 17:00 трамваї №6 та 8 не ходитимуть на Салтівському шосе та в пров. Салтівському. Це пов’язано з ремонтом трамвайних колій, пояснювали у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.