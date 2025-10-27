Завтра жителі Берестина будуть без газу – коли та хто

Про те, що завтра, 28 жовтня, частина мешканців Берестина залишаться без газу, повідомили в Харківській філії “Газмережі”.

28 жовтня газовики планують провести роботи у Берестині, через які необхідно призупинити подачу блакитного палива деяким абонентам. Так без газу будуть мешканці будинків на вулиці Українська №37; №150, №156, №156-А.

Завершити роботи планують 28 жовтня. Тоді ж у цих будинках знову з’явиться блакитне паливо, зазначили газовики.

“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт”, – додали фахівці.