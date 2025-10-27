Live
Завтра жители Берестина будут без газа – когда и кто

Общество 09:18   27.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
О том, что завтра, 28 октября, часть жителей Берестина останутся без газа, сообщили в Харьковском филиале «Газсети». 

28 октября газовщики планируют провести работы в Берестине, из-за которых необходимо приостановить подачу голубого топлива некоторым абонентам. Так без газа будут жители домов на улице Украинская №37; №150, №156, №156-А.

Завершить работы планируют 28 октября. Тогда же в указанных домах вновь появится голубое топливо, отметили газовщики.

«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили специалисты.

Читайте также: Трамваи не будут ходить завтра, 27 октября, в одном из районов Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
