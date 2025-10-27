Завтра жители Берестина будут без газа – когда и кто
О том, что завтра, 28 октября, часть жителей Берестина останутся без газа, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
28 октября газовщики планируют провести работы в Берестине, из-за которых необходимо приостановить подачу голубого топлива некоторым абонентам. Так без газа будут жители домов на улице Украинская №37; №150, №156, №156-А.
Завершить работы планируют 28 октября. Тогда же в указанных домах вновь появится голубое топливо, отметили газовщики.
«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили специалисты.
