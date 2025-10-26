Live
Трамваи не будут ходить завтра, 27 октября, в одном из районов Харькова

Транспорт 13:23   26.10.2025
Трамваи не будут ходить завтра, 27 октября, в одном из районов Харькова Фото: Василий Голосный

В понедельник 27 октября трамваи №6 и 8 временно изменят маршруты, сообщает Харьковский горсовет.

27 октября с 9:00 до 17:00 трамваи №6 и 8 не будут ходить на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском.

Это связано с ремонтом трамвайных путей, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В этот период трамваи будут ходить так:

№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг  «Журавлевский гидропарк».

Пока трамваи не будет курсировать, на Салтовском шоссе пассажиров будет возить временный автобус №8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — Салтовское шоссе (602 микрорайон).

Автор: Оксана Якушко
