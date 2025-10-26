Трамваї не ходитимуть завтра, 27 жовтня, в одному з районів Харкова
У понеділок 27 жовтня трамваї №6 і 8 тимчасово змінять маршрути, повідомляє Харківська міськрада.
27 жовтня з 9:00 до 17:00 трамваї №6 та 8 не ходитимуть по Салтівському шосе та у пров. Салтівському.
Це пов’язано з ремонтом трамвайних колій, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У цей період трамваї ходитимуть так:
Поки трамваї не курсуватимуть, на Салтівському шосе пасажирів возитиме тимчасовий автобус №8:
Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).
