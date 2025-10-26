Трамваї не ходитимуть завтра, 27 жовтня, в одному з районів Харкова

У понеділок 27 жовтня трамваї №6 і 8 тимчасово змінять маршрути, повідомляє Харківська міськрада.

27 жовтня з 9:00 до 17:00 трамваї №6 та 8 не ходитимуть по Салтівському шосе та у пров. Салтівському.

Це пов’язано з ремонтом трамвайних колій, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей період трамваї ходитимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Поки трамваї не курсуватимуть, на Салтівському шосе пасажирів возитиме тимчасовий автобус №8:

Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).