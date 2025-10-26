Live
  • Нд 26.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Трамваї не ходитимуть завтра, 27 жовтня, в одному з районів Харкова

Транспорт 13:23   26.10.2025
Оксана Якушко
Трамваї не ходитимуть завтра, 27 жовтня, в одному з районів Харкова Фото: Василь Голосний

У понеділок 27 жовтня трамваї №6 і 8 тимчасово змінять маршрути, повідомляє Харківська міськрада.

27 жовтня з 9:00 до 17:00 трамваї №6 та 8 не ходитимуть по Салтівському шосе та у пров. Салтівському.

Це пов’язано з ремонтом трамвайних колій, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей період трамваї ходитимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло  «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло  «Журавлівський гідропарк».

Поки трамваї не курсуватимуть, на Салтівському шосе пасажирів возитиме тимчасовий автобус №8:

Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).

Читайте також: Вибух чули городяни, БпЛА РФ ударив по Харкову – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Трамваї не ходитимуть завтра, 27 жовтня, в одному з районів Харкова
Трамваї не ходитимуть завтра, 27 жовтня, в одному з районів Харкова
26.10.2025, 13:23
Новини Харкова – головне 26 жовтня: загиблий і семеро постраждалих
Новини Харкова – головне 26 жовтня: загиблий і семеро постраждалих
26.10.2025, 12:49
Один загиблий і семеро постраждалих. Як минула доба на Харківщині
Один загиблий і семеро постраждалих. Як минула доба на Харківщині
26.10.2025, 09:30
Де на Харківщині вчора було найбільше атак росіян – Генштаб ЗСУ
Де на Харківщині вчора було найбільше атак росіян – Генштаб ЗСУ
26.10.2025, 08:28
РФ ставить прапори на Харківщині, щоб переконати у переможному наступі – ISW
РФ ставить прапори на Харківщині, щоб переконати у переможному наступі – ISW
26.10.2025, 11:00
Вибух чули городяни, БпЛА РФ ударив по Харкову – Терехов
Вибух чули городяни, БпЛА РФ ударив по Харкову – Терехов
26.10.2025, 12:47

Новини за темою:

20.10.2025
Відсьогодні тролейбус №6 курсуватиме по-новому – деталі
02.10.2025
Не встигли: у Харкові не відкриють проїзд у Слобідському районі
28.09.2025
У незадовільному стані – відремонтувати дороги на ХТЗ просять мерію Харкова
26.09.2025
На Харківщині відбудували міст, зруйнований через вторгнення РФ (фото)
24.09.2025
Ракетний удар у 2023-му: на якому етапі відновлення будинку в Харкові (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Трамваї не ходитимуть завтра, 27 жовтня, в одному з районів Харкова», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2025 в 13:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок 27 жовтня трамваї №6 і 8 тимчасово змінять маршрути, повідомляє Харківська міськрада.".