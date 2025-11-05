Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 ноября предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Ночью и утром 6 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в четверг в Украине спокойную погоду со слабым ветром – будет царить антициклон по имени Vianelde.
«Правда, такая синоптическая ситуация в ноябре почти идеальна для возникновения туманов, чем они и пользуются. В ближайшую ночь ожидается +3+8 градусов, завтра днем +10+14, на юге до +16 градусов», — рассказала Диденко.
Читайте также: На Харьковщине начал действовать запрет для рыбаков: что известно
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 ноября 2025 в 13:42;