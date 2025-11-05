Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 ноября предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 6 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в четверг в Украине спокойную погоду со слабым ветром – будет царить антициклон по имени Vianelde.

«Правда, такая синоптическая ситуация в ноябре почти идеальна для возникновения туманов, чем они и пользуются. В ближайшую ночь ожидается +3+8 градусов, завтра днем ​​+10+14, на юге до +16 градусов», — рассказала Диденко.