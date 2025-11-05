Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків

Суспільство 13:42   05.11.2025
Вікторія Яковенко
Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 6 листопада попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 6 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в четвер в Україні спокійну погоду із слабким вітром – пануватиме антициклон на ім’я Vianelde.

«Щоправда, така синоптична ситуація у листопаді майже ідеальна для виникнення туманів, чим вони і користуються. Найближчої ночі очікується +3+8 градусів, завтра вдень +10+14, на півдні до +16 градусів», – розповіла Діденко.

Читайте також: На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків
Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків
05.11.2025, 13:42
Сьогодні на Куп’янщині росіяни поранили пенсіонера – Канашевич
Сьогодні на Куп’янщині росіяни поранили пенсіонера – Канашевич
05.11.2025, 12:00
Коваленко: ситуація в Куп’янську покращилася, на півночі можуть бути проблеми
Коваленко: ситуація в Куп’янську покращилася, на півночі можуть бути проблеми
05.11.2025, 10:00
Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі
Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі
05.11.2025, 10:44
Розвиток медицини та освіти – про що домовився Терехов із партнерами
Розвиток медицини та освіти – про що домовився Терехов із партнерами
05.11.2025, 11:30
На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо
На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо
05.11.2025, 12:06

Новини за темою:

04.11.2025
Контратака СОУ в Куп’янську, страта цивільних росіянами– підсумки 4 листопада
04.11.2025
Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували
04.11.2025
У Харкові та області перевірили якість повітря: які перевищення знайшли
04.11.2025
Скільки ФОПів відкрили бізнес у Харкові з початку року: статистика мерії
04.11.2025
Вибухи чули в Харкові: у передмісті РФ била по опаленню, що відомо (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2025 в 13:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 6 листопада попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".