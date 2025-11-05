Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків
Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 6 листопада попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
«Вночі та вранці 6 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в четвер в Україні спокійну погоду із слабким вітром – пануватиме антициклон на ім’я Vianelde.
«Щоправда, така синоптична ситуація у листопаді майже ідеальна для виникнення туманів, чим вони і користуються. Найближчої ночі очікується +3+8 градусів, завтра вдень +10+14, на півдні до +16 градусів», – розповіла Діденко.
