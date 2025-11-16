Где на фронте Харьковщины за прошедшие сутки было горячее всего – Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении семь штурмов россиян отразили украинские защитники, сообщил Генштаб ВСУ.
Бои шли возле Волчанска и в направлении Двуречанского.
На Купянском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отразили пять атак россиян. Бои происходили у Богуславки, Купянска и в направлении Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении россияне атаковали украинские позиции семь раз. Бои шли у населенных пунктов Ямполевка, Дерилово, Колодцы и в направлении населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая.
16 ноября 2025 в 08:41