Где на фронте Харьковщины за прошедшие сутки было горячее всего – Генштаб ВСУ

Фронт 08:41   16.11.2025
Оксана Якушко
Где на фронте Харьковщины за прошедшие сутки было горячее всего – Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении семь штурмов россиян отразили украинские защитники, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли возле Волчанска и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отразили пять атак россиян. Бои происходили у Богуславки, Купянска и в направлении Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении россияне атаковали украинские позиции семь раз. Бои шли у населенных пунктов Ямполевка, Дерилово, Колодцы и в направлении населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая.

Автор: Оксана Якушко
