Ночью — дождь с мокрым снегом: погода в Харькове и области на 16 ноября
В воскресенье, 16 ноября, ночью в Харькове и области прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем — без существенных осадков.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем от 3 до 5, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 тепла, днем от 3 до 8 градусов.
Напомним, синоптик Наталья Диденко писала, что в воскресенье в большинстве областей Украины ожидается похолодание до +3+8 градусов. Понедельник будет теплее, а вот 19-20 ноября на западе, севере и кое-где в центральных областях существенно снизится температура.
15 ноября 2025 в 20:00