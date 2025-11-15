Ночью — дождь с мокрым снегом: погода в Харькове и области на 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, ночью в Харькове и области прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем — без существенных осадков.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем ​​от 3 до 5, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 тепла, днем ​​от 3 до 8 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко писала, что в воскресенье в большинстве областей Украины ожидается похолодание до +3+8 градусов. Понедельник будет теплее, а вот 19-20 ноября на западе, севере и кое-где в центральных областях существенно снизится температура.