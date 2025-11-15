Live

Вночі – дощ з мокрим снігом: погода в Харкові та області на 16 листопада

Суспільство 20:00   15.11.2025
Вікторія Яковенко
Вночі – дощ з мокрим снігом: погода в Харкові та області на 16 листопада

У неділю, 16 листопада, вночі в Харкові та області прогнозують невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Удень – без істотних опадів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 3 до 5, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 0 до 5 тепла, вдень – від 3 до 8 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко писала, що в неділю у більшості областей України очікується похолодання до +3+8 градусів. Понеділок буде теплішим, а ось 19-20 листопада на заході, півночі та подекуди у центральних областях істотно впаде температура.

Автор: Вікторія Яковенко
