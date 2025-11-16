Де на фронті Харківщини минулої доби було найгарячіше – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку сім штурмів росіян відбили українські захисники, повідомив Генштаб ЗСУ.

Бої точилися біля Вовчанська та у напрямку Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби Сили оборони відбили п’ять атак росіян. Бої відбувалися біля Богуславки, Куп’янська та у напрямку Піщаного й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували українські позиції сім разів. Бої точилися біля населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова.