Де на фронті Харківщини минулої доби було найгарячіше – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку сім штурмів росіян відбили українські захисники, повідомив Генштаб ЗСУ.
Бої точилися біля Вовчанська та у напрямку Дворічанського.
На Куп’янському напрямку минулої доби Сили оборони відбили п’ять атак росіян. Бої відбувалися біля Богуславки, Куп’янська та у напрямку Піщаного й Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували українські позиції сім разів. Бої точилися біля населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова.
16 Листопада 2025 в 08:41