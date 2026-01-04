Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили три российских штурма, сообщает Генштаб ВСУ.
Бои с террористами российской армии шли у Волчанска, Старицы, Прилепки и в сторону Избицкого. Еще три боя продолжаются.
На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты трижды атаковали возле Степной Новоселовки и в сторону населенных пунктов Глушковка и Петропавловка, бои все еще продолжаются.
На Лиманском направлении российские террористы атаковали пять раз возле населенных пунктов Новоселовка, Колодязное и Торское.
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
