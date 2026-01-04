Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили три российских штурма, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои с террористами российской армии шли у Волчанска, Старицы, Прилепки и в сторону Избицкого. Еще три боя продолжаются.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты трижды атаковали возле Степной Новоселовки и в сторону населенных пунктов Глушковка и Петропавловка, бои все еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские террористы атаковали пять раз возле населенных пунктов Новоселовка, Колодязное и Торское.