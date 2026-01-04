Опасно будет сегодня в Харькове и области: почему
О налипании мокрого снега и гололеде в Харькове и области предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 4 января: ночью 4 января в Харькове и области будет сохраняться налипание мокрого снега ❄️. Из-за осадков и низкой температуры ожидается гололед. На дорогах области прогнозируют гололедицу 💧❄️. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении синоптиков.
Быть внимательными на дороге также призывали спасатели ГСЧС в Харьковской области.
Читайте также: Новости Харькова – главное 4 января: поиски тел, бои в области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: гололед, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасно будет сегодня в Харькове и области: почему», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 января 2026 в 10:16;