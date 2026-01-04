Live

Опасно будет сегодня в Харькове и области: почему

Погода 10:16   04.01.2026
Оксана Якушко
О налипании мокрого снега и гололеде в Харькове и области предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 4 января: ночью 4 января в Харькове и области будет сохраняться налипание мокрого снега ❄️. Из-за осадков и низкой температуры ожидается гололед. На дорогах области прогнозируют гололедицу 💧❄️. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении синоптиков.

Быть внимательными на дороге также призывали спасатели ГСЧС в Харьковской области.

Автор: Оксана Якушко
