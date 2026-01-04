Небезпечно буде сьогодні у Харкові й області: чому
Про налипання мокрого снігу та ожеледицю у Харкові й області попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 4 січня: вночі 4 січня у Харкові й області зберігатиметься налипання мокрого снігу ❄️. Внаслідок опадів та морозу очікується ожеледиця. На дорогах області прогнозують ожеледь 💧❄️. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні синоптиків.
Бути уважними на дорозі також закликали рятувальники ДСНС у Харківській області.
Читайте також: Новини Харкова – головне 4 січня: пошуки тіл, бої в області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: ожеледиця, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Небезпечно буде сьогодні у Харкові й області: чому», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2026 в 10:16;