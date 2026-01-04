Live

Небезпечно буде сьогодні у Харкові й області: чому

Погода 10:16   04.01.2026
Оксана Якушко
Небезпечно буде сьогодні у Харкові й області: чому

Про налипання мокрого снігу та ожеледицю у Харкові й області попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 4 січня: вночі 4 січня у Харкові й області зберігатиметься налипання мокрого снігу ❄️. Внаслідок опадів та морозу очікується ожеледиця. На дорогах області прогнозують ожеледь 💧❄️. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні синоптиків.

Бути уважними на дорозі також закликали рятувальники ДСНС у Харківській області. 

Автор: Оксана Якушко
