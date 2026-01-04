Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відобразили три російські штурми, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої з терористами російської армії точилися біля Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік Ізбицького. Ще три бої тривають.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти тричі атакували біля Степової Новоселівки та у бік населених пунктів Глушківка та Петропавлівка, бої все ще продовжуються.

На Лиманському напрямку російські терористи атакували п’ять разів біля населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.