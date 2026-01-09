Питают более 800 абонентов: в Солоницевской громаде обновили подстанции

В АТ «Харьковоблэнерго» рассказали, что специалисты реконструировали трансформаторные подстанции и воздушные линии, питающие более 800 бытовых потребителей в селе Пересечное Солоницевской громады. Работы были выполнены в рамках реализации инвестпрограммы облэнерго на 2025 год.

По информации начальника Дергачевского района электрических сетей Владимира Климчука, протяженность линий одной из реконструированных подстанций – шесть километров, другой – более четырех километров.

«По первой подстанции были заменены все ячейки по 10 кВ, распределительные устройства на 0,4 кВ, установлены два новых силовых трансформатора. По шести воздушным линиям были заменены все опоры, а также смонтирован современный провод СИП. По другой подстанции была очень большая протяженность линий, поэтому было решено установить разгрузочную подстанцию. Воздушные линии также подверглись реконструкции: были установлены новые опоры, а старый провод был заменен СИП», – отметил Климчук.

Он объяснил, что теперь сети в поселке стали более стойкими к пиковым нагрузкам и перепадов напряжения. Кроме стабильности в энергосистеме, специалисты еще и создали некоторый резерв мощностей для развития населенного пункта и подключения новых потребителей.