Live

Питают более 800 абонентов: в Солоницевской громаде обновили подстанции

Общество 11:47   09.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Питают более 800 абонентов: в Солоницевской громаде обновили подстанции Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АТ «Харьковоблэнерго» рассказали, что специалисты реконструировали трансформаторные подстанции и воздушные линии, питающие более 800 бытовых потребителей в селе Пересечное Солоницевской громады. Работы были выполнены в рамках реализации инвестпрограммы облэнерго на 2025 год.

По информации начальника Дергачевского района электрических сетей Владимира Климчука, протяженность линий одной из реконструированных подстанций – шесть километров, другой – более четырех километров.

«По первой подстанции были заменены все ячейки по 10 кВ, распределительные устройства на 0,4 кВ, установлены два новых силовых трансформатора. По шести воздушным линиям были заменены все опоры, а также смонтирован современный провод СИП. По другой подстанции была очень большая протяженность линий, поэтому было решено установить разгрузочную подстанцию. Воздушные линии также подверглись реконструкции: были установлены новые опоры, а старый провод был заменен СИП», – отметил Климчук.

Он объяснил, что теперь сети в поселке стали более стойкими к пиковым нагрузкам и перепадов напряжения. Кроме стабильности в энергосистеме, специалисты еще и создали некоторый резерв мощностей для развития населенного пункта и подключения новых потребителей.

Читайте также: «Мини-ядерное оборудование», – Терехов о решении проблем со светом

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
09.01.2026, 22:55
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
09.01.2026, 13:05
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
09.01.2026, 22:10
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
09.01.2026, 17:33
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
09.01.2026, 23:00

Новости по теме:

09.01.2026
В Харькове и области начались аварийные отключения света
09.01.2026
Питают более 800 абонентов: в Солоницевской громаде обновили подстанции
08.01.2026
На Харьковщине – аварийные отключения света, действуют и почасовые графики
08.01.2026
«Мини-ядерное оборудование», – Терехов о решении проблем со светом
08.01.2026
Почти миллион людей без света: ситуация в Днепропетровской области и Запорожье


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Питают более 800 абонентов: в Солоницевской громаде обновили подстанции», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 11:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АТ «Харьковоблэнерго» рассказали, что специалисты реконструировали трансформаторные подстанции и воздушные линии в селе Пересечное Солоницевской громады.".