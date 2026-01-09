Живлять понад 800 абонентів: у Солоницівській громаді оновили підстанції

В АТ “Харківобленерго” розповіли, що фахівці реконструювали трансформаторні підстанції та повітряні лінії, які живлять понад 800 побутових споживачів у селі Пересічне в Солоницівській громаді. Роботи виконали в межах реалізації інвестпрограми обленерго на 2025 рік.

За інформацією начальника Дергачівського району електричних мереж Володимира Климчука, довжина ліній однієї з реконструйованих підстанцій – шість кілометрів, іншої – понад чотири кілометри.

“По першій підстанції було замінено усі комірки по 10 кВ, розподільні пристрої на 0,4 кВ, встановлено два нові силові трансформатори. По шести повітряним лініям було замінено всі опори, а також змонтовано сучасний провід СІП. По іншій підстанції також була дуже велика протяжність ліній, тому було вирішено встановити розвантажувальну підстанцію. Повітряні лінії також зазнали реконструкції: було встановлено нові опори, а старий провід було замінено на СІП”, – зазначив Климчук.

Він пояснив, що тепер мережі у селищі стали більш стійкими до пікових навантажень та перепадів напруги. Окрім стабільності в енергосистемі, фахівці ще й створили певний резерв потужностей для розвитку населеного пункту та підключення нових споживачів.