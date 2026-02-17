Самая сложная зима для дорог Харькова, успех бадминтонисток – итоги 17 февраля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 февраля.

<br />

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. Взрыв слышали в некоторых частях города после 16 часов. В момент, когда мы готовили выпуск, последствия еще не уточняли. По сообщениям мониторинговых каналов, атаковал «ланцет».

Без света с 8 часов утра до 17 часов будет много домов в Индустриальном районе. В Харьковоблэнерго объяснили, что планируют провести неотложный ремонт.

Такую оценку ситуации дал заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрий Липовой. Проблема – в значительных перепадах температур и в обилии осадков. Также дороги повреждены еще со времен, когда по ним активно двигалась тяжелая боевая техника. Начиная с 2022 года финансирования не хватает на полноценные капремонты. Потому в городе сосредоточились на текущих работах. Их начнут, когда разрешит погода. Отдельно планируют применить зимний аварийный ремонт литым асфальтом.

В Укрзалізнице отметили: для перемещения от Лозовой в сторону Краматорска пассажирам все же советуют воспользоваться автобусами. «Проліска» возит бесплатно и производит обязательную регистрацию перед посадкой. На Изюмском направлении региональные экспрессы следуют графику.

Региональный центр гидрометеорологии предупредил: в Харькове прогнозируют сильный ветер до 20 метров в секунду. Также будут обильные осадки — снег и дождь, гололед на дорогах. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: в Украине в ближайшее время еще будут колебания между более слабыми и более сильными морозами. Более устойчивое потепление и оттепель к уверенным «плюсам» ожидают с 22 – 23 февраля.

Спортсменки завоевали бронзовые медали на Евро-2026. Эти награды стали первыми в истории Украины на командном чемпионате Европы по бадминтону, сообщили в ХОВА. Все участницы сборной – из Харьковской области. На групповом этапе украинки обыграли сборные Эстонии и Германии. В игре за выход в финал уступили Дании. Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров отметил, что украинская команда была самой молодой на этом чемпионате. Подготовку вели в непростых условиях. Спортсменки были вынуждены тренироваться не в родном городе – ради безопасности.

МГ «Объектив» также сообщала 17 февраля