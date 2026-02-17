Найскладніша зима для доріг Харкова, успіх бадмінтоністок – підсумки 17 лютого

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 17 лютого.

Про це повідомив мер Ігор Терехов. Вибух чули в деяких частинах міста після 16 години. На момент, коли ми готували випуск, наслідки ще уточнювали. За повідомленнями моніторингових каналів, атакував «ланцет».

Без світла з 8 години ранку до 17 години буде значна кількість будинків в Індустріальному районі. У Харківобленерго пояснили: в цей час проведуть невідкладні ремонтні роботи.

Таку оцінку ситуації дав заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Дмитро Липовий. Проблема – в значних перепадах температур і великій кількості опадів. Також дороги пошкоджені ще з часів, коли по них активно рухалася важка бойова техніка. Починаючи з 2022 року фінансування не вистачає на повноцінні капремонти. Тому в місті зосередилися на поточних роботах. Їх розпочнуть, коли дозволить погода. Окремо планують застосувати зимовий аварійний ремонт литим асфальтом.

В Укрзалізниці відзначили: для переміщення від Лозової в бік Краматорська пасажирам усе ж радять скористатися автобусами. «Проліска» возить безкоштовно та проводить обов’язкову реєстрацію перед посадкою. На Ізюмському напрямку регіональні експреси йдуть за графіком.

Регіональний центр із гідрометеорології попередив: у Харкові прогнозують сильний вітер – до 20 метрів на секунду. Також будуть значні опади – сніг і дощ, ожеледиця на дорогах. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: в Україні найближчим часом ще будуть коливання між слабшими та більш сильними морозами. Стійкіше потепління та відлигу до впевнених «плюсів» очікують із 22 – 23 лютого.

Спортсменки здобули бронзові медалі на Євро-2026. Ці нагороди стали першими в історії України на командному чемпіонаті Європи з бадмінтону, повідомили в ХОВА. Усі учасниці збірної – з Харківської області. На груповому етапі українки перемогли збірні Естонії та Німеччини. У грі за вихід до фіналу поступилися Данії. Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров зазначив, що українська команда була наймолодшою на цьому чемпіонаті. Підготовку вели в непростих умовах. Спортсменки були змушені тренуватися не в рідному місті – заради безпеки.

