Найскладніша зима для доріг Харкова, успіх бадмінтоністок – підсумки 17 лютого
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 17 лютого.
Російський БпЛА вдарив по Індустріальному району Харкова
Про це повідомив мер Ігор Терехов. Вибух чули в деяких частинах міста після 16 години. На момент, коли ми готували випуск, наслідки ще уточнювали. За повідомленнями моніторингових каналів, атакував «ланцет».
Тривалі відключення електрики будуть у суботу, 21 лютого, в частині Харкова
Без світла з 8 години ранку до 17 години буде значна кількість будинків в Індустріальному районі. У Харківобленерго пояснили: в цей час проведуть невідкладні ремонтні роботи.
Найскладніша зима для доріг Харкова за 10 років
Таку оцінку ситуації дав заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Дмитро Липовий. Проблема – в значних перепадах температур і великій кількості опадів. Також дороги пошкоджені ще з часів, коли по них активно рухалася важка бойова техніка. Починаючи з 2022 року фінансування не вистачає на повноцінні капремонти. Тому в місті зосередилися на поточних роботах. Їх розпочнуть, коли дозволить погода. Окремо планують застосувати зимовий аварійний ремонт литим асфальтом.
Рух поїздів відновили на пошкодженій ділянці в Лозовій
В Укрзалізниці відзначили: для переміщення від Лозової в бік Краматорська пасажирам усе ж радять скористатися автобусами. «Проліска» возить безкоштовно та проводить обов’язкову реєстрацію перед посадкою. На Ізюмському напрямку регіональні експреси йдуть за графіком.
Небезпечна погода буде завтра на Харківщині
Регіональний центр із гідрометеорології попередив: у Харкові прогнозують сильний вітер – до 20 метрів на секунду. Також будуть значні опади – сніг і дощ, ожеледиця на дорогах. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: в Україні найближчим часом ще будуть коливання між слабшими та більш сильними морозами. Стійкіше потепління та відлигу до впевнених «плюсів» очікують із 22 – 23 лютого.
Історичне досягнення бадмінтоністок із Харківщини
Спортсменки здобули бронзові медалі на Євро-2026. Ці нагороди стали першими в історії України на командному чемпіонаті Європи з бадмінтону, повідомили в ХОВА. Усі учасниці збірної – з Харківської області. На груповому етапі українки перемогли збірні Естонії та Німеччини. У грі за вихід до фіналу поступилися Данії. Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров зазначив, що українська команда була наймолодшою на цьому чемпіонаті. Підготовку вели в непростих умовах. Спортсменки були змушені тренуватися не в рідному місті – заради безпеки.
МГ “Об’єктив” також повідомляла 17 лютого
Новини за темою:
