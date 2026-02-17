Поїзд Харків – Львів змінив графік: подробиці від УЗ

Розклад поїзда №21/22 Харків — Львів відкоригували так, щоб він став зручнішим для тих, хто подорожує до Вінниці, Хмельницького та Тернополя.

Про новації повідомила сьогодні, 17 лютого, пресслужба АТ “Укрзалізниця”. Зміни вже набули чинності. Тепер із Харкова поїзд вирушатиме о 19:26 (замість 14:27). Таким чином змінився час прибуття в міста, що знаходяться на шляху прямування:

Прибуття до Вінниці – 05:40 (замість 00:54).

Прибуття до Хмельницького – 07:32 (замість 02:42).

Прибуття до Тернополя – 09:14 (замість 04:35).

Таким чином на поїзд встигатимуть пасажири електричок:

✅ №6430 Ізюм – Харків (прибуття о 17:21).

✅ №6023 Слатине – Харків (прибуття о 18:12).

“Окрім цього, з’явиться зручна можливість подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький — Ларга, який вирушає з Хмельницького о 08:05 та прибуває до Кам’янця-Подільського о 11:40”, – зазначили в УЗ.

Квитки вже в продажу.

Нагадаємо, рух поїздів відновили на пошкодженій ділянці у Лозовій. Для руху з Лозової в бік Краматорська пасажирам досі радять користатися автобусами. “Проліска” возить безплатно та здійснює обов’язкову реєстрацію перед посадкою. На Ізюмському напрямку регіональні експреси йдуть за графіком.